Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Handtasche aus Auto gestohlen

Bensheim (ots)

Nach einem Autoaufbruch sucht die Heppenheimer Kripo nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Eine Autofahrerin hatte ihr Fahrzeug nach bisherigen Ermittlungen am Dienstag (20.01.) gegen 14.40 Uhr in der Hagenstraße geparkt und ihre Handtasche im Innenraum zurückgelassen. Unbekannte sahen diese offenbar im Auto liegen, schlugen kurzerhand eine der Scheiben ein und nahmen die Tasche samt Inhalt mit. Als die Frau gegen 15 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie den Diebstahl und rief die Polizei. Diese hat nun die Ermittlungen nach den bisher nicht bekannten Dieben aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich beim K21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Stefan Launhardt

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen

