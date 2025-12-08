Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Mann mit 28 Aliasnamen droht erneute Abschiebung
Aachen (ots)
Im Regionalzug aus Belgien stellten Bundespolizisten am 06.12.25, gegen 22:30 Uhr, einen 37-jährigen libanesischen Staatsangehörigen am Aachener Hauptbahnhof fest. Gegenüber den Beamten wies er sich mit einem libanesischen Reisepass und einem nicht Schengen wirksamen italienischen Aufenthaltstitel aus. Gegen ihn besteht ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für das Bundesgebiet. Mit insgesamt 28 verschiedene Namen zu seiner Person war er im polizeilichen Fahndungssystem registriert. Der Libanese ist in der Vergangenheit wiederholt wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung getreten. Sein Asylverfahren in der Bundesrepublik wurde letztmalig im April 2025 unanfechtbar abgelehnt. Er wurde mit dem Ziel der erneuten Abschiebung in den Libanon in Haft genommen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Aachen
Christof Irrgang
Telefon: +49 (0) 241/ 568 37 - 1006
E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de
Bahnhofplatz 3
52064 Aachen
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell