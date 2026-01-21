Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Falsche Handwerker erbeuten Bargeld und Schmuck

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Dienstagvormittag (20.1.), gegen 10.45 Uhr, schafften es bislang unbekannte Kriminelle eine 84-jährige Seniorin um ihr Bargeld sowie Schmuck zu bringen. Die Unbekannten gaben sich als falsche Handwerker aus und verschafften sich unter dem Vorwand das Wasser überprüfen zu müssen Zutritt in die Wohnung der Seniorin. Im Innern lenkte einer der Täter die Seniorin ab und der andere durchwühlte das Schlafzimmer und erbeutete unter anderem zwei Halsketten und Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Kriminellen mit ihrer Beute und suchten in unbekannte Richtung das Weite.

Die Unbekannten sollen circa 50 Jahre alt und kräftiger Statur sein. Einer der beiden soll circa 1,75 Meter groß sein. Der andere soll etwas kleiner sein und zum Tatzeitpunkt einen Schnurrbart getragen und mit einer Warnweste und Arbeitsklamotten bekleidet gewesen sein.

Wer konnte verdächtige Beobachtungen in der Riedeselstraße machen? Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell