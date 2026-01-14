Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub in Spielhalle - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 13.01.2026, gegen 18:25 Uhr, kam es in der Rudolf-Herzog-Straße zu einem Raubdelikt. Zwei vermummte Täter betraten die Spielhalle und bedrohten eine Mitarbeiterin (46) mit einem Messer. Sie forderten die Herausgabe von Geld. Daraufhin öffnete die 46-Jährige die Kasse. Nach der Entnahme des Geldes verließen die Männer das Ladenlokal in unbekannte Richtung. Die Täter werden als circa 25 Jahre alt und schlank beschrieben. Zur Tatzeit trugen beide weiße Schuhe sowie schwarze Kleidung. Einer der Täter hatte schwarze, lockige Haare. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell