Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub in Spielhalle - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 13.01.2026, gegen 18:25 Uhr, kam es in der Rudolf-Herzog-Straße zu
einem Raubdelikt. 

Zwei vermummte Täter betraten die Spielhalle und bedrohten eine 
Mitarbeiterin (46) mit einem Messer. Sie forderten die Herausgabe von
Geld. Daraufhin öffnete die 46-Jährige die Kasse. Nach der Entnahme 
des Geldes verließen die Männer das Ladenlokal in unbekannte 
Richtung.

Die Täter werden als circa 25 Jahre alt und schlank beschrieben. Zur 
Tatzeit trugen beide weiße Schuhe sowie schwarze Kleidung. Einer der 
Täter hatte schwarze, lockige Haare.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

