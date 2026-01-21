PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Darmstadt: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Wagenlenker
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am Montagnachmittag (19.1.), gegen 13.30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Heinrichstraße sowie der Karlstraße zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Wagenlenker eines blauen VW "Polo". Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es zwischen dem Auto und dem Rad zu einem Zusammenstoß gekommen sein, woraufhin der Autofahrer das Weite suchte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Radfahrer soll sich hierbei leicht verletzt haben. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 41210 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

