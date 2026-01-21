Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Roßdorf - Bundesstraße 26: Leichtverletzte bei Unfall mit einem Linienbus

Roßdorf-Gundernhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag (21.01.) gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 26 in Höhe der Anschlussstelle Roßdorf-Gundernhausen ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Linienbus. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 62-jähriger mit seinem Kleintransporter die Bundesstraße in Fahrtrichtung Darmstadt und übersah auf Grund von Sonneneinstrahlung einen vor ihm fahrenden Linienbus. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurden der Fahrer des Kleintransporters sowie ein Fahrgast des Linienbusses leicht verletzt. Beide Personen wurden medizinisch versorgt, mussten aber nicht in Krankenhäuser. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die rechte Fahrspur der Bundesstraße 26 für etwa 1 Stunde gesperrt werden. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen im Berufsverkehr.

