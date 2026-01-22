POL-DA: Darmstadt: Einbrecher erbeutet Bargeld in Kindertagesstätte
Zeugen gesucht
Darmstadt (ots)
Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Freitagmorgen (16.1.), 8 Uhr, und Montagabend (19.1.), 18.15 Uhr, eine Kindertagesstätte in der Hügelstraße ins Visier. Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Einbrecher gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Gebäude. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten aus einer Geldkassette Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.
