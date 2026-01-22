PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher erbeutet Bargeld in Kindertagesstätte
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Freitagmorgen (16.1.), 8 Uhr, und Montagabend (19.1.), 18.15 Uhr, eine Kindertagesstätte in der Hügelstraße ins Visier. Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Einbrecher gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Gebäude. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten aus einer Geldkassette Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

