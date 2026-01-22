Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen: 10 Jahre ohne "TÜV"

Weiterstadt (ots)

Einer Streife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen fiel am Dienstag (20.01.) auf der Landesstraße 3112 bei Gräfenhausen ein älterer BMW auf, bei dem nach einer ersten Überprüfung des Kennzeichens "Unstimmigkeiten" hinsichtlich der fälligen Hauptuntersuchung vorlagen. Das Fahrzeug konnte von den Beamten zunächst aufgrund der Verkehrssituation nicht gestoppt werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen führte die Spur anschließend zu einem Fahrzeughalter im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Der 61-Jährige hatte, wohl um nach längerer Standzeit des BMW eine gültige Hauptuntersuchung vorzutäuschen, das HU-Siegel von einem anderen Kennzeichen entfernt und unrechtmäßig an dem BMW angebracht. Tatsächlich verfügte der Wagen schon seit 10 Jahren über keinen "TÜV" mehr.

Der falsche "TÜV-Stempel" wurde entfernt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung.

