PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen: 10 Jahre ohne "TÜV"

Weiterstadt (ots)

Einer Streife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen fiel am Dienstag (20.01.) auf der Landesstraße 3112 bei Gräfenhausen ein älterer BMW auf, bei dem nach einer ersten Überprüfung des Kennzeichens "Unstimmigkeiten" hinsichtlich der fälligen Hauptuntersuchung vorlagen. Das Fahrzeug konnte von den Beamten zunächst aufgrund der Verkehrssituation nicht gestoppt werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen führte die Spur anschließend zu einem Fahrzeughalter im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Der 61-Jährige hatte, wohl um nach längerer Standzeit des BMW eine gültige Hauptuntersuchung vorzutäuschen, das HU-Siegel von einem anderen Kennzeichen entfernt und unrechtmäßig an dem BMW angebracht. Tatsächlich verfügte der Wagen schon seit 10 Jahren über keinen "TÜV" mehr.

Der falsche "TÜV-Stempel" wurde entfernt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 01:28

    POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Heppenheim (ots) - Am Mittwoch (21.01.) gegen 19:00 Uhr kam es an der Ausfahrt von der Bensheimer Straße (K31) auf die B 460 zu einem Verkehrsunfall. Ein heller Kleinwagen besetzt mit einem männlichen Fahrer und einer weiblichen Beifahrerin fuhr auf den weißen PKW des Geschädigten auf. Nachdem der Geschädigte ausstieg, um den entstandenen Schaden zu dokumentieren entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 19:20

    POL-DADI: Roßdorf - Bundesstraße 26: Leichtverletzte bei Unfall mit einem Linienbus

    Roßdorf-Gundernhausen (ots) - Am Dienstagnachmittag (21.01.) gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 26 in Höhe der Anschlussstelle Roßdorf-Gundernhausen ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Linienbus. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 62-jähriger mit seinem Kleintransporter die Bundesstraße in Fahrtrichtung Darmstadt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren