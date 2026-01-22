POL-DA: Nachtragsmeldung: Mehrere Fahrräder nach Festnahme entdeckt
Polizei sucht Eigentümer
Darmstadt (ots)
Nachdem ein 24-Jähriger auf einer Internetplattform entwendete Räder zum Verkauf anbot und am Samstagnachmittag (17.1.) von Zivilkräften des Polizeipräsidium Südhessen vorläufig festgenommen wurde (wir haben berichtet), konnten die Ermittlerinnen und Ermittler nun weitere mutmaßlich gestohlene Fahrräder sicherstellen.
Im Rahmen weiterer Ermittlungen sowie Maßnahmen entdeckten die Gesetzeshüter im Bereich der Berliner Allee sieben Fahrräder, die nach derzeitigem Kenntnisstand ebenso aus einem Diebstahl stammen. Auch in diesen Fällen erhärtete sich der Verdacht gegen den 24-Jährigen. Die Räder konnten bislang keiner rechtmäßigen Eigentümerin oder Eigentümer zugeordnet werden, weshalb die Kripo aus Darmstadt sich an die Bevölkerung wendet.
Zeugen, die ein Rad wiedererkennen oder Hinweise auf den möglichen Eigentümer haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 in Verbindung zu setzen.
Hier unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6199070
