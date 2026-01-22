PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Einbrecher stehlen Modeschmuck

Zwingenberg (ots)

Am Mittwoch (21.01.) sind bisher unbekannte Täter in eine Wohnung in der Wilhelm-Büchner-Straße eingebrochen. Dabei zerstörten sie eine zum Garten führende Glastür und gelangten so ins Innere. Dort erbeuteten sie Modeschmuck und flüchteten mit diesem wieder in unbekannte Richtung vom Tatort. Das K21/22 in Heppenheim bittet nun um sachdienliche Hinweise von Zeugen, die in der Zeit von 11 bis 22 Uhr in Tatortnähe etwas Verdächtiges beobachtet haben. Die Ermittler sind unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Stefan Launhardt

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

