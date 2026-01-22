Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Fahrzeug gestohlen und damit Unfall gebaut

Rüsselsheim (ots)

Am Mittwoch (21.01.) hat ein noch unbekannter Dieb ein Auto gestohlen und anschließend damit einen Unfall verursacht. Das Fahrzeug war auf dem Gelände einer Werkstatt in der Hans-Sachs-Straße abgestellt, wo es nach ersten Ermittlungen gegen 06 Uhr vom Täter mit dem Originalschlüssel entwendet wurde. Der Besitzer wurde durch die Werkstatt über den Diebstahl informiert und er erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Nach der Anzeigenerstattung wurde das Auto dann auf dem Parkplatz eines Marktes in der Adam-Opel-Straße gefunden. Der BMW im Wert von knapp 20000 hatte frische Unfallschäden und wurde durch die Ermittler zur Spurensicherung sichergestellt. Eine Kamera hat den Täter bei der Werkstatt gefilmt. Er trug eine dunkle Bomberjacke mit Fellkragen und auffälligem Aufdruck. An der Hose hatte er weiterhin einen auffälligen Nietengürtel eingefädelt. Die Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise auf den Täter von Zeugen, die im Bereich des Tatortes in der Hans-Sachs-Straße oder in der Adam-Opel-Straße etwas Verdächtiges beobachtet haben könnten. Die Ermittlungen hat hier das K21/22 in Rüsselsheim aufgenommen und ist unter 06142/696-0 erreichbar.

