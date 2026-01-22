Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Körperliche Auseinandersetzung zwischen jungen Männern

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Nachdem es zwischen mehreren jungen Männern am Mittwochabend (21.1.) zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen ist, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand suchten bislang drei unbekannte junge Männer die Konfrontation mit einem 13-Jährigen. Der Vorfall soll im Bereich eines Supermarkts in der Heidelberger Straße begonnen und sich im Anschluss in den Bereich eines Spielplatzes in der Franklinstraße verlagert haben. Die Unbekannten sollen den 13-Jährigen, unter anderem mit einem Schlagstock, geschlagen haben, wodurch er Verletzungen erlitt. Im Anschluss musste er in einem Krankenhaus versorgt werden. Die Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Einer der Unbekannten soll circa 14 bis 20 Jahre alt und 1,60 bis 1,70 Meter groß sein. Zudem soll er zum Tatzeitpunkt mit einer Sturmhaube und dunklen Klamotten bekleidet gewesen sein. Ein weiterer der Täter soll ebenfalls circa 14 bis 20 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Er soll schwarze Haare und einen Oberlippenbart getragen haben und mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein. Zum dritten Tatverdächtigen ist lediglich bekannt, dass er eine kräftige Statur haben soll.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder zu den Identitäten der Unbekannten machen können, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell