Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mutmaßlicher Handel mit Betäubungsmitteln

59-Jähriger in Untersuchungshaft

Darmstadt (ots)

Ein 59-jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz befindet sich seit Dienstag (20.1.) aufgrund eines Haftbefehls vom selben Tag in Untersuchungshaft. Vorangegangen war eine polizeiliche Fahrzeugkontrolle am Montag (19.1.) in der Büdinger Straße. Die Beamten stellten bei der Kontrolle neben wenigen Gramm Kokain auch über 150 Gramm Heroin, eine größere Summe Bargeld sowie ein Messer sicher. Ersten Ermittlungen zufolge soll es sich um die Betäubungsmittel des 59-jährigen Beifahrers gehandelt haben.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen durchsuchte die Polizei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt die Wohnung des Beschuldigten in Rheinland-Pfalz sowie eine mutmaßlich von ihm genutzte Wohnung in Darmstadt. Dort stellten die Beamten weiteres Heroin und Bargeld sicher.

Gegen den 59-jährigen erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Darmstadt auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Dienstag (20.1.) einen Haftbefehl und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an.

Bei dem 48-jährigen Fahrer des Fahrzeugs hatten die Polizisten den Verdacht, dass dieser möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest erhärtete diesen Verdacht. Daneben stellten die Beamten fest, dass er nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt. Auch er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell