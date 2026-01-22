PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mutmaßlicher Handel mit Betäubungsmitteln
59-Jähriger in Untersuchungshaft

Darmstadt (ots)

Ein 59-jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz befindet sich seit Dienstag (20.1.) aufgrund eines Haftbefehls vom selben Tag in Untersuchungshaft. Vorangegangen war eine polizeiliche Fahrzeugkontrolle am Montag (19.1.) in der Büdinger Straße. Die Beamten stellten bei der Kontrolle neben wenigen Gramm Kokain auch über 150 Gramm Heroin, eine größere Summe Bargeld sowie ein Messer sicher. Ersten Ermittlungen zufolge soll es sich um die Betäubungsmittel des 59-jährigen Beifahrers gehandelt haben.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen durchsuchte die Polizei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt die Wohnung des Beschuldigten in Rheinland-Pfalz sowie eine mutmaßlich von ihm genutzte Wohnung in Darmstadt. Dort stellten die Beamten weiteres Heroin und Bargeld sicher.

Gegen den 59-jährigen erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Darmstadt auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Dienstag (20.1.) einen Haftbefehl und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an.

Bei dem 48-jährigen Fahrer des Fahrzeugs hatten die Polizisten den Verdacht, dass dieser möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest erhärtete diesen Verdacht. Daneben stellten die Beamten fest, dass er nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt. Auch er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Stefan Launhardt
Telefon: 06151 / 969 - 13 130
Mobil:
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 13:27

    POL-DADI: Roßdorf OT Gundernhausen: Von Unfallstelle geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

    Roßdorf (ots) - Am Mittwoch (21.01.) gegen 06.40 Uhr befuhr ein LKW die Hauptstraße in Roßdorf Gundernhausen und wollte in die Rathausstraße einbiegen. Hierbei verlor der LKW-Fahrer aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen ein dortiges Verkehrszeichen. Dadurch wurde auch die Hauswand eines dortigen Gebäudes beschädigt. Es entstand ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 11:37

    POL-DA: Rüsselsheim: Fahrzeug gestohlen und damit Unfall gebaut

    Rüsselsheim (ots) - Am Mittwoch (21.01.) hat ein noch unbekannter Dieb ein Auto gestohlen und anschließend damit einen Unfall verursacht. Das Fahrzeug war auf dem Gelände einer Werkstatt in der Hans-Sachs-Straße abgestellt, wo es nach ersten Ermittlungen gegen 06 Uhr vom Täter mit dem Originalschlüssel entwendet wurde. Der Besitzer wurde durch die Werkstatt über den Diebstahl informiert und er erstattete daraufhin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren