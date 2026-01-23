Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Heppenheim (ots)

Gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei kontrollierten Beamte der Polizeistation Heppenheim am Donnerstag (22.01.) in zwei Großkontrollen den einfließenden Verkehr im Bereich der Lorscher Straße Höhe des Europaplatzes. Hier stand vor allem die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer im Fokus der Beamten. Neben Geschwindigkeitsverstößen ahndeten die Polizisten auch vermehrt Fahrzeugführer die nicht angeschnallt waren. Des Weiteren wurde eine Strafanzeige wegen einem Verstoß gegen das Ausländerrecht gefertigt. Neben einer maximal gemessen Höchstgeschwindigkeit von 82 km/h bei erlaubten 60 km/h, wurden bei 25 Fahrzeuginsassen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen eines Verstoßes gegen die Gurtpflicht eingeleitet.

Berichterstatter: PHK Kohlmann, PSt. Heppenheim

