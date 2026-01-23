PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Zwei Holztransporter deutlich zu schwer

Michelstadt (ots)

Am Donnerstagvormittag (22.01.) wurden zwei Holztransporter mit Stammholz auf der Bundesstraße 45 durch Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die beiden Lastwagen wurden anschließend samt Anhänger auf einem nahe gelegenen Firmengelände verwogen. Einer der beiden Kurzholzzüge war insgesamt 8,4 Tonnen, der zweite Lastzug sogar um gut 9,7 Tonnen zu schwer.

Für die beiden 24 und 35 Jahre alten Fahrer war die Fahrt an Ort und Stelle beendet. Die zu schweren Laster mussten zunächst abgeladen werden, um das gesetzlich vorgeschriebene Gesamtgewicht von maximal 40 Tonnen wieder zu erreichen. Erst nachdem die überschüssige Fracht auf einen dritten LKW umgeladen wurde, durften die beiden Männer ihre Fahrt fortsetzen. Beide Fahrer sowie den Halter erwarten nun Bußgeldverfahren wegen der Überladungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

