Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zwei Tatverdächtige in U-Haft

Kontrollen im Rahmen "Sichere Innenstadt"

Darmstadt (ots)

Im Rahmen der Innenstadtoffensive "Sichere Innenstadt" führten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen, mit Unterstützung von Einsatzkräften der Hessischen Bereitschaftspolizei, am Mittwoch (21.1.) im Bereich des Herrngartens sowie im umliegenden Bereich umfangreiche Personenkontrollen durch.

Zwischen 10 und 19.30 Uhr kontrollierten die Polizisten insgesamt über 30 Personen und leiteten mehrere Ermittlungsverfahren ein. Gegen 15.30 Uhr beobachteten die Einsatzkräfte eine 36-Jährige sowie einen 47-Jährigen beim mutmaßlichen Handel mit Betäubungsmitteln. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten bei der 36-Jährigen circa fünf Gramm Heroin und Bargeld. Ebenso beim 47-Jährigen wurden sie fündig und entdeckten eine geringe Menge Heroin und Bargeld. Die Gesetzeshüter nahmen beide vorläufig fest. Im Gewahrsam des Polizeipräsidium Südhessen mussten sie eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen und verbrachten dort die Nacht. Am Donnerstag (22.1.) wurden beide Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Im Anschluss wurden die beiden Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Darüber hinaus stellten die Gesetzeshüter im Rahmen der Maßnahmen weitere Straftaten fest, unter anderem zwei Diebstähle sowie einen weiteren Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. In allen Fällen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell