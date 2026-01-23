PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Hoher Schaden durch Farbschmierereien in Schule

Birkenau (ots)

Die Außenfassade einer Schule in der Bergstraße und ein Radlader wurden am Donnerstag (22.01.) durch zwei noch minderjährige Täter mit Farbe beschmiert. Ersten Ermittlungen zufolge beläuft sich der angerichtete Schaden am Gebäude und am Fahrzeug auf etwa 10000 Euro. Die Tatverdächtigen bedienten sich dabei offenbar an einer Sprühdose mit Markierungsfarbe von der Baustelle auf dem Gelände und versprühten diese anschließend. Nun ermittelt das K35 in Heppenheim wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung gegen die beiden noch jungen Täter. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Kripo unter 06252/706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Stefan Launhardt

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen

