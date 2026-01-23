Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebstahl in Selbstbedienungsmarkt

Vorläufige Festnahme eines 29- und 41-Jährigen

Darmstadt (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Donnerstagabend (22.1.), wie sich zwei Männer gegen 22.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Selbstbedienungsmarkt in der Frankfurter Straße verschafft und Ware im Wert von über 400 Euro entwenden wollten. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Die sofort hinzugezogene Streife des 3. Polizeireviers erwischte die beiden Männer noch bei der Tatausführung und nahm sie vorläufig fest. Der 41-Jährige wurde mit auf die Polizeiwache genommen und erkennungsdienstlich behandelt. Im Anschluss konnte er entlassen werden und trat die Heimreise an. Der 29-Jährige verfügt über keinen festen Wohnsitz, weshalb er die Nacht im Gewahrsam des Polizeipräsidium Südhessen verbrachte. Auch er musste eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen.

Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten.

