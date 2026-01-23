Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels: Museumsstücke bei Einbruch gestohlen

Lindenfels (ots)

Wie am Donnerstag (22.01.) gegen 19 Uhr bemerkt wurde, sind bisher unbekannte Diebe in ein im Aufbau befindliches Privatmuseum in der Nibelungenstraße eingebrochen. Dabei brachen die Täter die Eingangstür des Gebäudes auf und durchsuchten die Innenräume. Nach ersten Erkenntnissen, stahlen sie daraus mehrere historische Ausstellungsstücke und flüchteten anschließend wieder in unbekannte Richtung vom Tatort. An der aufgebrochenen Tür entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Wann genau der Einbruch stattgefunden haben könnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei in Heppenheim ermittelt nun nach dem Diebstahl und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen unter der Telefonnummer 06252/706-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell