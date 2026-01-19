Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch - Falsche Gerichtspost - Vandalismus

Iserlohn-Letmathe (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag durch ein Küchenfenster in eine Wohnung Im Stübbeken eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang und durchwühlten das Wohnhaus. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein 60-Jähriger aus Lössel erhielt einen Brief, der angeblich vom "Amtsgericht Iserlohn" stammte. Demnach solle er eine Summe wegen einer Handelsregistereintragung überweisen. Er erkannte die Fälschung und erstattete Anzeige, nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Über das Wochenende haben Unbekannte zwei Bushaltestellenhäuschen an Pater und Nonne und an der Untergrüner Straße demoliert. Zwischen Freitagmittag und Sonntagnachmittag waren die Vandalen unterwegs. Ähnliche Schäden gab es in der gleichen Nacht an Bushaltenstellen in Iserlohn und Hemer. Nun werden Zeugen gesucht. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell