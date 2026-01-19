PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Werdohl (ots)

Ort Ütterlingsen, Ütterlingser Straße Zeit 08.01.2026, 08:48 Uhr bis 12:20 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 830 Verwarngeldbereich 70 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 21 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 59 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde HSK Bemerkungen Höhe Kindergarten (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

