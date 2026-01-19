Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Werdohl (ots)
Ort Ütterlingsen, Ütterlingser Straße Zeit 08.01.2026, 08:48 Uhr bis 12:20 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 830 Verwarngeldbereich 70 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 21 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 59 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde HSK Bemerkungen Höhe Kindergarten (lubo)
