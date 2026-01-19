Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand, Einbruch und Diebstahl

Menden (ots)

Angeblich um zu heizen, hat ein 49-jähriger Mann am Samstag gegen 20 Uhr im Keller eines Mehrfamilienhauses einen Holzkohlegrill angezündet. Das führte zu entsprechendem Rauch und rief Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Der 49-Jährige wurde auf Veranlassung des Ordnungsamtes und nach einer Untersuchung durch einen Arzt in eine Klinik zwangseingewiesen.

Am Samstag zwischen 17.40 und 22.10 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus an der Straße Zum Mühlenteich eingebrochen. Sie zerschlugen das Glas einer Terrassentür, durchsuchten das Gebäude und stahlen Schmuck sowie Bargeld. Zwischen Samstagabend, gegen 19 Uhr, und Sonntagmorgen, 9 Uhr, wurde an der Delyner Straße ein E-Scooter gestohlen.

Metalldiebe haben in der Nacht zum Freitag in der Straße Hahnenwall eine aus Kupfer bestehende Regenrinne von einer Hausfassade gestohlen. (cris)

