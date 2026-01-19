Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Werdohl (ots)
Messstelle Werdohl-Beul L 655,
Zeit 16.01.2026, 9:40 bis 15:30 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 3030, Verwarngeldbereich 141, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 9, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 78 statt 50 km/haußerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde K.
