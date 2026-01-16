Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Weihnachtskugeldiebstahl
Altena (ots)
Polizeibeamte beobachteten am Donnerstag, kurz nach 15.30 Uhr, eine Frau, die in der Lennestraße die Kugeln eines Weihnachtsbaumes abnahm, in eine Tüte steckte und wegging. Die Beamten nahmen sie zur Feststellung ihrer Identität mit, schrieben eine Diebstahls-Anzeige und brachten die Kugeln zurück. Die 62-jährige Frau wurde wieder entlassen. (cris)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell