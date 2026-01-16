PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Weihnachtskugeldiebstahl

Altena (ots)

Polizeibeamte beobachteten am Donnerstag, kurz nach 15.30 Uhr, eine Frau, die in der Lennestraße die Kugeln eines Weihnachtsbaumes abnahm, in eine Tüte steckte und wegging. Die Beamten nahmen sie zur Feststellung ihrer Identität mit, schrieben eine Diebstahls-Anzeige und brachten die Kugeln zurück. Die 62-jährige Frau wurde wieder entlassen. (cris)

