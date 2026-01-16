POL-MK: Einbrecher unterwegs

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht eine Radladerfahrt Im Eichholz unternommen. Sie nahmen das dort stehende Fahrzeug auf unbekannte Art in Betrieb und fuhren mit der Schaufel gegen einen geparkten Pkw, der hat nun eine Delle im Dach. Die Polizei ermittelt wegen des unbefugten Gebrauchs von Kraftwagen und bittet Zeugen um Hinweise an die 0235190990. (lubo) Ein Pkw-Halter fand am ...

mehr