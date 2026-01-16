PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Plettenberg (ots)

Ort Plettenberg-Holthausen

Zeit 16.01.2026, 08:15 Uhr bis 12:20 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 1377 Verwarngeldbereich 24 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 68 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 10:58

    POL-MK: Einbrecher unterwegs

    Menden (ots) - Unbekannte sind am Donnerstagnachmittag, zwischen 15 und 18 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Freiherr-vom-Stein-Straße eingebrochen. Sie beschädigten sowohl die Wohnungstür als auch ein Fenster an der Gebäuderückseite, drangen in die Wohnung ein, durchsuchten die Möbel und erbeuteten unter anderem Schmuck. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 10:54

    POL-MK: Weihnachtskugeldiebstahl

    Altena (ots) - Polizeibeamte beobachteten am Donnerstag, kurz nach 15.30 Uhr, eine Frau, die in der Lennestraße die Kugeln eines Weihnachtsbaumes abnahm, in eine Tüte steckte und wegging. Die Beamten nahmen sie zur Feststellung ihrer Identität mit, schrieben eine Diebstahls-Anzeige und brachten die Kugeln zurück. Die 62-jährige Frau wurde wieder entlassen. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 10:53

    POL-MK: Keller durchwühlt

    Hemer (ots) - Am Donnerstagmorgen mussten mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Drosselweg feststellen, dass Unbekannte ihre Keller durchwühlt hatten. In mindestens einem Fall wurden Lebensmittel entwendet. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren