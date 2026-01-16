Menden (ots) - Unbekannte sind am Donnerstagnachmittag, zwischen 15 und 18 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Freiherr-vom-Stein-Straße eingebrochen. Sie beschädigten sowohl die Wohnungstür als auch ein Fenster an der Gebäuderückseite, drangen in die Wohnung ein, durchsuchten die Möbel und erbeuteten unter anderem Schmuck. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

