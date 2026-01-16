Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Keller durchwühlt
Hemer (ots)
Am Donnerstagmorgen mussten mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Drosselweg feststellen, dass Unbekannte ihre Keller durchwühlt hatten. In mindestens einem Fall wurden Lebensmittel entwendet. (cris)
