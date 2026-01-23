Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Kripo beschlagnahmt Kokain, Haschisch und Marihuana

Michelstadt (ots)

Am Donnerstag (22.01.) durchsuchten Beamte des für Drogendelikte zuständigen Kommissariats 34 der Erbacher Kriminalpolizei die Wohnungen zweier 27-jähriger Männer wegen Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Hierbei beschlagnahmten die Ordnungshüter unter anderem über 60 Gramm Kokain, insgesamt über 600 Gramm Marihuana bzw. Haschisch, eine hochwertige Armbanduhr, über 6000 Euro Bargeld und mehrere Messer.

Die beiden 27-Jährigen wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell