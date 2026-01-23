PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Täter erbeuten Schmuck aus Wohnung

Viernheim (ots)

Am Donnerstag (22.01.) wurde zwischen etwa 11 und 19 Uhr in eine Wohnung in der Franconvillestraße eingebrochen. Die Täter kletterten dazu auf der Rückseite des Hauses auf einen Balkon und schlugen dort die Scheibe der Balkontür ein, um diese zu öffnen. In der Wohnung durchsuchten sie alle Zimmer und Behältnisse nach Beute und entwendeten aus der Wohnung mehrere Schmuckstücke. Die Diebe konnten anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort fliehen. Die Kripo in Heppenheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zur Tatzeit etwas Verdächtiges im Bereich des Tatortes bemerkt hat, wird gebeten sich beim K21/22 unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Stefan Launhardt

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

