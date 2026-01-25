PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Rüsselsheim, Unfallflucht bei Tag der Offenen Tür

Rüsselsheim (ots)

Am Vormittag des Samstag, den 24.01.2026 fand in der Gustav-Heinemann-Schule in Rüsselsheim der Tag der Offenen Tür statt. In diesem Zeitraum parkte eine Schülerin mit ihrem Opel Corsa auf dem an die Schule angrenzenden öffentlichen Parkplatz. Nach "Schulende" musste sie feststellen, dass eine unbekannte Person vermutlich beim Einparken ihren Opel im Bereich der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt hatte. Der Verursacher entfernte sich ohne eine Notiz zu hinterlassen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter 06142-696-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
1. Dienstgruppenleiter
gef. Leidorf, PHK'in
Telefon: 06142-696 595

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

