Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Bielefelder Zoll stellt ein Kilo Crystal Meth sicher/Kurierfahrt auf der A44 bei Bad Wünnenberg beendet

Bielefeld (ots)

Rund ein Kilogramm Crystal Meth mit einem Straßenverkaufswert von etwa 80.000 Euro stellte der Bielefelder Zoll bei der Kontrolle eines Pkws mit niederländischem Kennzeichen auf der Bundesautobahn 44 sicher.

Bei der Kontrolle durch Zöllnerinnen und Zöllner der Kontrolleinheit Flughafen Paderborn/Lippstadt des Hauptzollamtes Bielefeld bei Bad Wünnenberg gab der 21-jährige Fahrer, der aus den Niederlanden kam, auf Befragung an, weder größere Bargeldbeträge sowie verbotenen Gegenständen, wie Betäubungsmittel oder Waffen, mitzuführen. Da die Beamten aber begründete Zweifel an der Richtigkeit dieser Angaben hatten, entschlossen sie sich für eine Intensivkontrolle des Fahrzeugs.

Bei der Kontrolle im Wageninneren sowie im Kofferraum gab es zunächst keine Auffälligkeiten. Doch hinter der Verkleidung unter dem Lenkrad kamen schließlich zwei Folienbeutel mit einer kristallinen Substanz zum Vorschein, bei der es sich augenscheinlich um Crystal Meth handelte. Zudem wurde im Verbandkasten noch eine geringe Menge Crystal Meth aufgefunden. Um auszuschließen, dass nicht weitere illegale Substanzen im Pkw verbaut waren, wurde Zollhündin "Lieschen Müller" hinzugezogen. Doch das Abspüren des Fahrzeugs verlief ohne weitere Funde.

Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen. Er befindet sich derzeit, nachdem er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Paderborn einem Haftrichter vorgeführt wurde, in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main im Auftrag der Staatsanwaltschaft Paderborn.

Zusatzinformation:

Der Aufgriff vom Mittwoch, 29. Oktober 2025, kann aus ermittlungstaktischen Gründen erst jetzt veröffentlicht werden.

