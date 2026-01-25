Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Bürstadt: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bürstadt (ots)

Am Samstag (24.01.) kam es gegen 18:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden in der Haydnstraße, Ecke Lorscher Straße in Bürstadt. Ein 13-jähriger Junge befuhr die Haydnstraße mit seinem Fahrrad in absteigende Richtung. Ein dunkelfarbenes Auto fuhr aus der Lorscher Straße in Richtung Brentanostraße und missachtete die Vorfahrt des Radfahrers. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Junge stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Autofahrer sei ausgestiegen, habe sich nach dem Jungen erkundigt und dessen Telefonnummer notiert, um den Schaden seiner Versicherung melden zu können. Anschließend entfernte sich der Mann von der Unfallstelle ohne sich weiter um den Jungen zu kümmern oder dessen Erziehungsberechtigte bzw. die Polizei zu informieren. Der beteiligte Autofahrer oder Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06206/9440-0 mit der Polizeistation Lampertheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell