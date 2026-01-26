Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Samstag, den 24.01.2025 gegen 11:35 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in dem Bereich des Bauhauses in Heppenheim. Ein unbekannter Pkw-Fahrer missachtete die Vorfahrt und kollidierte mit einem 31-jährigen Fahrradfahrer. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrradfahrer wurde nicht verletzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder -Hergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Tel.: +49 6252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell