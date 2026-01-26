Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Lampertheim gesucht

Lampertheim (ots)

Am Samstag, den 24.01.2026 gegen 12:55 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Andreasstraße 4 in 68623 Lampertheim zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Pkw-Fahrer streifte beim Rangieren auf dem Parkplatz den blauen Skoda der einparkenden 48-jährigen Pkw-Fahrerin. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fahrzeugführerin des geschädigten Pkw blieb hierbei unverletzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder -hergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Lampertheim unter der Tel.: +49 6206/9440-0 in Verbindung zu setzen.

