Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Wohnungseinbrecher schlagen zweimal zu

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Zwei Wohnungseinbrüche wurden der Kripo am Samstag bzw. Sonntag (24./25.01.) in Ginsheim-Gustavsburg gemeldet. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend durch eine Terrassentür gewaltsam Zugang in ein Reihenhaus in der Simone-de-Beauvoir-Straße. Sie suchten anschließend nach Wertgegenständen, flüchteten aber offenbar ohne Beute vom Tatort. Zudem geriet in der Landfrauenstraße ein Wohnhaus in das Visier Krimineller. Hier drangen die Täter auch über die Terrasse ein. Tatzeit war hier am Samstag zwischen 11.00 und 19.40 Uhr. Die ungebetenen Besucher ließen diverse Schmuckstücke mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell