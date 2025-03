POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Raub

Augsburg (ots) - Königsbrunn - Am gestrigen Dienstag (19.03.2025) kam es zu einem versuchten Raubdelikt durch einen bislang unbekannten Täter in einem Schreibwarengeschäft am Eichenplatz. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 15.00 Uhr bedrohte der unbekannte Täter den 64-jährigen Verkäufer in dem Geschäft und forderte Bargeld. Der 64-Jährige kam der Forderung jedoch ...

