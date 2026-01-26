Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim/Rimbach: Zwei Wohnhäuser im Visier von Einbrechern

Viernheim/Rimbach (ots)

Am Freitag und Samstag (23./24.01.) wurden der Polizei Wohnungseinbrüche in Rimbach und Viernheim gemeldet. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Donnerstagmittag und Sanmstagnachmittag gewaltsam über ein Fenster Zugang in ein Einfamilienhaus in der Bensheimer Straße in Viernheim und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Die Kriminellen erbeuteten Geld und Schmuck. Zudem brachen Unbekannte über die Balkontür in ein Wohnhaus in der "Eichhornshöhe" im Rimbacher Ortsteil Zotzenbach ein. Hier wurde Schmuck erbeutet. Diese Tat ereignete sich am Freitag zwischen 11.00 und 19.20 Uhr.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060.

