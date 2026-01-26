PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim/Lampertheim/Lorsch: Warenautomaten im Visier Krimineller/Wer kann Hinweise geben?

Lampertheim/Lorsch/Viernheim (ots)

Am Samstag und Sonntag (24./25.01.) gerieten drei Warenautomaten in das Visier Krimineller. In der Nacht zum Samstag gegen 0.30 Uhr wurde in der Viernheimer Robert-Schumann-Straße ein Eisautomat auf einem Kundenparkplatz des Rhein-Neckar-Zentrums aufgebrochen. Die Unbekannten erbeuteten die Geldkassetten.

Zwei Snackautomaten in einem Verkaufsraum in der Neuen Schulstraße in Lampertheim gerieten in der Nacht zum Sonntag gegen 1.50 Uhr in das Visier von Aufbrechern. Aus einem der Automaten ließen sie anschließend E-Zigaretten mitgehen. Durch ihr rabiates Vorgehen verursachten sie zudem Schäden an den Geräten.

Auch ein Eisautomat vor einem Seniorenzentrum in der Mannheimer Straße in Lorsch wurde am Sonntagabend, in der Zeit zwischen 19.00 und 19.15 Uhr, gewaltsam geöffnet. Aus dem Automat wurde das Geld entwendet.

Wer in den Fällen verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei dem Beamten in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 oder der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

