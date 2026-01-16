PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt an der Weinstraße - Ladendiebstahl in Neustadt - drei Tatverdächtige festgenommen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 15.01.2026 gegen 12:45 Uhr kam es in der Hauptstraße in 67433 Neustadt an der Weinstraße zu einem Ladendiebstahl in einer Filiale eines Bekleidungsgeschäfts. Ein ziviler Polizeibeamter der Kriminalinspektion Neustadt an der Weinstraße beobachtete die Tat und nahm die Verfolgung eines Tatverdächtigen auf. Zeitgleich verständigte er über den Notruf die Polizeiinspektion Neustadt.

Der Tatverdächtige hatte zuvor mehrere Kleidungsstücke entwendet und flüchtete gemeinsam mit zwei weiteren Personen. Während der Flucht warf der Haupttatverdächtige einen Rucksack mit dem Diebesgut weg, welcher später sichergestellt werden konnte.

Im Rahmen der Nacheile gelang es dem Kriminalbeamten, den Haupttatverdächtigen zu stellen und bis zum Eintreffen der Schutzpolizei festzuhalten. Durch eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung konnten weitere Kräfte der Schutzpolizei auch die beiden mutmaßlichen Mittäter feststellen. Diese führten Taschen mit sich, in denen sich mutmaßlich entwendete Bekleidungsgegenstände befanden, an denen die Diebstahlsicherungen noch angebracht waren.

Alle drei Tatverdächtigen wurden zur Feststellung ihrer Personalien sowie zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Polizeidienststelle Neustadt verbracht und anschließend an die dortige Kriminalinspektion übergeben.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass die Tätergruppierung in den vergangenen sechs Monaten gezielt mehrere Bekleidungsgeschäfte aufgesucht und dort wiederholt Ladendiebstähle begangen haben. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Exterstraße 21
67433 Neustadt

Polizeikommissar S. Grosser

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

