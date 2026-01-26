PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Falscher Handwerker erbeutet Bargeld
Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Am Freitagvormittag (23.1.) kam es in Darmstadt-Kranichstein zu mehreren Vorfällen im Zusammenhang mit der Masche des "Falschen Handwerkers".

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schaffte es gegen 12.30 Uhr ein bislang unbekannter Krimineller eine 85-jährige Seniorin in der Mirjam-Pressler-Straße um ihr Bargeld zu bringen. Der Unbekannte gab sich als falscher Handwerker aus und verschaffte sich unter dem Vorwand die Heizungen überprüfen zu müssen Zutritt in die Wohnung der Seniorin. In einem unbeobachteten Moment erbeutete er Bargeld und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung davon.

In der Gruberstraße sowie im Pfannmüllerweg kam es zwischen 10.45 und 11.30 Uhr zu zwei ähnlich gelagerten Vorfällen. Hier gab sich ein Unbekannter ebenso als falscher Handwerker aus und versuchte Beute zu machen. Bislang ist in diesen beiden Fällen nicht bekannt, ob was entwendet wurde. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Bei dem Kriminellen in der Gruberstraße soll es sich um einen circa 50 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er soll circa 1,60 Meter groß und kräftiger Statur sein. Zum Tatzeitpunkt soll er mit einer dunklen Weste, einer dunklen Kappe und einem hellen Oberteil bekleidet gewesen sein.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe ist es sehr wahrscheinlich.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

