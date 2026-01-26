Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Cannabis-Shop im Visier Krimineller

Viernheim (ots)

Gewaltsam, über eine eingeworfene Scheibe, drangen Kriminelle in der Nacht zum Montag (26.01.), gegen 3.00 Uhr, in einen Cannabis-Shop in der Mannheimer Straße ein. Im Geschäft ließen die ungebetenen Besucher anschließend eine größere Menge Cannabis-Produkte mitgehen. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell