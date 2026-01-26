POL-DA: Messel: Einbruch in Einfamilienhaus
Zeugen gesucht
Messel (ots)
Bislang unbekannte Täter nahmen am Samstag (24.1.), zwischen 17.45 und 19 Uhr, ein Einfamilienhaus im Spessartring ins Visier. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über eine Tür Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Ob die Täter tatsächlich Beute gemacht haben bedarf weiterer Ermittlungen. Sie hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.
Wer konnte im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachten?
Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.
