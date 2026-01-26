PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Einbruch in Einfamilienhaus
Zeugen gesucht

Messel (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen am Samstag (24.1.), zwischen 17.45 und 19 Uhr, ein Einfamilienhaus im Spessartring ins Visier. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über eine Tür Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Ob die Täter tatsächlich Beute gemacht haben bedarf weiterer Ermittlungen. Sie hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer konnte im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachten?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

