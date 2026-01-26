Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Vandalen beschmieren Stromkästen

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge stellte am Sonntag (25.1.), gegen 16 Uhr, Farbschmierereien an mehreren Stromkästen im Maulbeerallee fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen sprühten bislang unbekannte Täter mit roter Sprühfarbe mehrere Schriftzüge auf die Kästen, welche eine rechte politische Tendenz aufweisen. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Wann genau die Schriftzüge an den Stromkästen angebracht wurden, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell