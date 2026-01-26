PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Einbrecher stehlen Bargeld
Wer kann Hinweise geben?

Messel (ots)

Am Samstag (24.1.), zwischen 14.30 und 21.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Haus in der Marie-Volk-Straße. Im Inneren des Einfamilienhauses durchwühlten die Kriminellen Schränke und Kommoden auf der Suche nach Wertsachen. Sie konnten Bargeld entwenden und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

