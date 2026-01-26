Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Einbrecher stehlen Bargeld

Wer kann Hinweise geben?

Messel (ots)

Am Samstag (24.1.), zwischen 14.30 und 21.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Haus in der Marie-Volk-Straße. Im Inneren des Einfamilienhauses durchwühlten die Kriminellen Schränke und Kommoden auf der Suche nach Wertsachen. Sie konnten Bargeld entwenden und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

