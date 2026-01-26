Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim: Junge Männer provozieren und schlagen zwei 17-Jährige

Wer kann Hinweise geben?

Seeheim-Jugenheim (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in der Nacht zum Sonntag, zwischen zwei 17-Jährigen und zwei bislang unbekannten jungen Männern, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge trafen die beiden Jugendlichen im Alter von 17 Jahren gegen 1 Uhr im Bereich der Straßenbahnhaltestelle "Neues Rathaus" auf die zwei bislang unbekannten Kriminellen. Einer der beiden Täter soll zunächst sein Feuerzeug aus der Jackentasche entwendet und ihn im Anschluss provoziert haben. Daraufhin schlugen die beiden Unbekannten die zwei 17-Jährigen und verletzten sie hierdurch.

Einer der beiden Unbekannten soll circa 19 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und kräftigerer Statur sein. Er trägt einen Oberlippenbart und kurze dunkle Haare. Er soll mit einer grauen Jogginghose, einer Kappe, bekleidet gewesen sein. Auffällig soll eine Narbe an seiner Stirn sein.

Der andere soll ebenso circa 19 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlanker Statur sein. Er soll einen Ziegenbart und braune Haare tragen. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer blauen Jeans, einer dunklen Weste, einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Kappe bekleidet.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell