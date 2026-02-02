Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizeibekannter 43-Jähriger nach Festnahme in Haft

Ermittlungen wegen mehrerer Einbrüche

Darmstadt (ots)

Ein polizeibekannter 43-Jähriger befindet sich nach seiner Festnahme am Freitag (30.1.) in Haft und muss sich in mehreren eingeleiteten Verfahren wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls strafrechtlich verantworten. Seit Mitte Dezember 2025 war es unter anderem in der Barkhausstraße, Emilstraße, Liebigstraße und Frankfurter Straße im Darmstädter Johannes- und Martinsviertel sowie in der Stiftstraße zu Einbruchsdiebstählen aus Kellerräumen von Mehrfamilienhäusern gekommen. Hierbei konnten unter anderem Werkzeuge, hochwertige Fahrräder und Lebensmittel erbeutet werden.

Im Rahmen der Ermittlungen des Kommissariats 43 der Darmstädter Kriminalpolizei erhärtete sich der Tatverdacht gegen den aus Darmstadt stammenden Mann. Nach aktuellem Ermittlungsstand gehen die Beamtinnen und Beamten davon aus, dass er für mindestens zehn Taten in Frage kommen dürfte.

Bereits Anfang Dezember 2025 war der 43-Jährige unter einer Therapieauflage aus der Haft entlassen worden. Durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde die Zurückstellung der Strafvollstreckung widerrufen. Polizeikräfte konnten den Mann schließlich gegen 12 Uhr antreffen und festnehmen. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zu weiteren, gleichgelagerten Taten, die ihm zu Last gelegt werden könnten, dauern an.

