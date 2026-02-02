PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Trickdiebstahl in Wohnung/ Die Polizei warnt erneut

Darmstadt (ots)

Ein Unbekannter nutzte am Donnerstagmittag (29.01) das Vertrauen eines Ehepaares aus und entwendete Schmuck aus einer Wohnung. Zwischen 13.30 Uhr und 13.50 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür in der Reuterallee und gab an, die Rauchmelder überprüfen zu müssen. Während sich der Mann in mehreren Räumen umsah und die Bewohner ablenkte, hielt er sich zeitweise unbeobachtet im Schlafzimmer auf. Kurz darauf bemerkte das Ehepaar, dass ein Schmuckkästchen fehlte. Der Wert des Schmucks liegt nach ersten Schätzungen bei rund 8000 Euro.

Der Unbekannte war etwa 40 bis 50 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Er sprach fließend Deutsch und trug normale Alltagskleidung.

Die Polizei warnt vor dieser Masche und rät, fremde Personen nicht ungeprüft in die Wohnung zu lassen. Die Kriminalpolizei (K21/22) aus Darmstadt ermittelt nun und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. (Rufnummer: 06151 /969 - 0)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Yoschka Russo
06151 / 969 - 13200

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 11:57

    POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

    Darmstadt (ots) - Nach mehreren Farbschmierereien im Laufe des Wochenendes hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Am Samstagabend (31.1.), gegen 20.45 Uhr, besprühten bislang unbekannte Täter eine Bushaltestelle in der Kranichsteiner Straße mit Farbe. Die Schmiererei besteht nach derzeitigen Erkenntnissen aus antisemitischen Inhalten. Sie flüchteten in ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 11:28

    POL-DA: Griesheim: Rauchwarnmelder verhindert Wohnungsbrand / Die Polizei ermittelt

    Griesheim (ots) - Ein ausgelöster Rauchwarnmelder hat am Sonntagmittag (1.2.) Schlimmeres verhindert und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Gegen 11:30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale die Meldung über einen piependen Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus ein. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife war der Alarmton bereits deutlich im Treppenhaus zu hören. Kurz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren