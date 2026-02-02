Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Trickdiebstahl in Wohnung/ Die Polizei warnt erneut

Darmstadt (ots)

Ein Unbekannter nutzte am Donnerstagmittag (29.01) das Vertrauen eines Ehepaares aus und entwendete Schmuck aus einer Wohnung. Zwischen 13.30 Uhr und 13.50 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür in der Reuterallee und gab an, die Rauchmelder überprüfen zu müssen. Während sich der Mann in mehreren Räumen umsah und die Bewohner ablenkte, hielt er sich zeitweise unbeobachtet im Schlafzimmer auf. Kurz darauf bemerkte das Ehepaar, dass ein Schmuckkästchen fehlte. Der Wert des Schmucks liegt nach ersten Schätzungen bei rund 8000 Euro.

Der Unbekannte war etwa 40 bis 50 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Er sprach fließend Deutsch und trug normale Alltagskleidung.

Die Polizei warnt vor dieser Masche und rät, fremde Personen nicht ungeprüft in die Wohnung zu lassen. Die Kriminalpolizei (K21/22) aus Darmstadt ermittelt nun und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. (Rufnummer: 06151 /969 - 0)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell