Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Rauchwarnmelder verhindert Wohnungsbrand

Die Polizei ermittelt

Griesheim (ots)

Ein ausgelöster Rauchwarnmelder hat am Sonntagmittag (1.2.) Schlimmeres verhindert und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen.

Gegen 11:30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale die Meldung über einen piependen Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus ein. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife war der Alarmton bereits deutlich im Treppenhaus zu hören. Kurz darauf mussten Einsatzkräfte die Wohnungstür beschädigungsfrei öffnen. In der stark verrauchten Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte einen Mann auf einem Sofa und brachten ihn umgehend ins Freie.

Mit einem kurzen Wassereinsatz löschte die Feuerwehr die Gefahrenstelle ab und lüftete die Wohnung. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Das Kommissariat 10 in Darmstadt übernahm die weiteren Ermittlungen zur Ursache des Brandes.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell