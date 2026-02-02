PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Rauchwarnmelder verhindert Wohnungsbrand
Die Polizei ermittelt

Griesheim (ots)

Ein ausgelöster Rauchwarnmelder hat am Sonntagmittag (1.2.) Schlimmeres verhindert und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen.

Gegen 11:30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale die Meldung über einen piependen Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus ein. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife war der Alarmton bereits deutlich im Treppenhaus zu hören. Kurz darauf mussten Einsatzkräfte die Wohnungstür beschädigungsfrei öffnen. In der stark verrauchten Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte einen Mann auf einem Sofa und brachten ihn umgehend ins Freie.

Mit einem kurzen Wassereinsatz löschte die Feuerwehr die Gefahrenstelle ab und lüftete die Wohnung. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Das Kommissariat 10 in Darmstadt übernahm die weiteren Ermittlungen zur Ursache des Brandes.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Yoschka Russo
06151 / 969 - 13200

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 11:26

    POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zahlreiche Fahrzeuge aufgebrochen/Polizei sucht Zeugen

    Mörfelden-Walldorf (ots) - Ins Visier Krimineller gerieten in der Nacht zum Samstag (31.01.) in der Langener Straße, der Darwinstraße, der Friedensstraße und in der Westendstraße 13 geparkte Fahrzeuge. Die Unbekannten brachen Scheiben und Türen der Autos auf und durchsuchten diese anschließend. Teils erbeuteten sie unter anderem in den Innenräumen abgelegtes ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 11:10

    POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Einbruch in Wohnhaus - Schmuck und Münzen gestohlen

    Alsbach (ots) - Unbekannte nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und verschafften sich Zugang zu einem Wohnhaus. Am Sonntag (1.2.) zwischen 19 Uhr und 21.20 Uhr drangen die Unbekannten gewaltsam in das Einfamilienhaus ein. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und nahmen unter anderem Schmuck sowie Münzen an sich. Nach ersten Ermittlungen liegt der Wert der ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 11:09

    POL-DA: Rüsselsheim: 14-Jähriger von mehreren Angreifern attackiert und verletzt

    Rüsselsheim (ots) - Ein 14 Jahre alter Jugendlicher wurde am Samstagnachmittag (31.01.), gegen 15.10 Uhr, in der Frankfurter Straße von mehreren Angreifern geschlagen und getreten. Einen ihm zu Hilfe eilenden Freund attackierten sie mit Pfefferspray und entwendeten dessen Mobiltelefon. Der 14-Jährige wurde nicht unerheblich verletzt und kam anschließend in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren