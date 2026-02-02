Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 14-Jähriger von mehreren Angreifern attackiert und verletzt

Rüsselsheim (ots)

Ein 14 Jahre alter Jugendlicher wurde am Samstagnachmittag (31.01.), gegen 15.10 Uhr, in der Frankfurter Straße von mehreren Angreifern geschlagen und getreten. Einen ihm zu Hilfe eilenden Freund attackierten sie mit Pfefferspray und entwendeten dessen Mobiltelefon. Der 14-Jährige wurde nicht unerheblich verletzt und kam anschließend in ein Krankenhaus. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nahm die Polizei vier Tatverdächtige im Alter von 14 bis 15 Jahren vorläufig fest. Einem weiteren Verdächtigen gelang zunächst die Flucht. Das gestohlene Handy konnte später auf dem Fluchtweg wieder aufgefunden werden. Die Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben. Die Ermittlungen des Kommissariats 35 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei wegen des Verdachts des Raubes und gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden um Kontaktaufnahme mit den Ermittlern des K 35 unter der Telefonnummer 06142/6960 gebeten.

