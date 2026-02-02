Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Auf dem Heimweg von Fastnachtsveranstaltung/Seniorin vor Wohnhaus attackiert und bestohlen

Büttelborn (ots)

Eine 77 Jahre alte Seniorin wurde in der Nacht zum Sonntag (01.02.), gegen 1.20 Uhr, vor ihrem Wohnhaus in der Rhönstraße von zwei Unbekannten von hinten gestoßen. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminellen erbeuteten die Handtasche der 77-Jährigen samt Smartphone, Geld sowie persönlichen Dokumenten und flüchteten anschließend in Richtung Spessartstraße. Der Frau und ihrem Ehemann, die beide von einer Fastnachtsveranstaltung kamen, folgten die Kriminellen zuvor wohl schon von der Kirche bis nach Hause. Die Flüchtigen waren etwa 20 Jahre alt. Einer von ihnen ist circa 1,75 Meter, sein Begleiter 1,80 Meter groß.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell